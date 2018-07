Offenbach (dpa) - Am Dienstag ist es überwiegend stark bewölkt oder bedeckt und es fällt vor allem in der Westhälfte zeitweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 Grad im äußersten Norden und 11 Grad am Oberrhein, in den Hochlagen der Mittelgebirge um 3 Grad.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, so die Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es vor allem in der Westhälfte meist stark bewölkt und es regnet, teils auch länger anhaltend. Sonst lockert die Bewölkung zeitweise auf. Die Luft kühlt sich abauf Tiefstwerte zwischen 6 Grad im Westen und 0 Grad in Bayern. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd.