Inhalt Seite 1 — Lady Gaga triumphiert bei MTV-Preisverleihung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin/Madrid (dpa) - Die Pop-Welt ist gaga, Lady Gaga: Die 24- jährige US-Diva ist derzeit das Maß aller Dinge im Musik-Kosmos. Sie stürmt nicht nur die Charts weltweit, sondern beherrscht auch die Preisverleihungen. Drei Auszeichnungen von MTV Europa heimste sie am Sonntagabend ein.

Die Zuschauer des Musiksenders wählten sie zur besten Sängerin und zum besten Popstar; ihr Hit «Bad Romance» wurde außerdem zum besten Song gekürt. Schon bei den amerikanischen MTV Video Music Awards vor zwei Monaten hatte Lady Gaga alle Konkurrenten hinter sich gelassen und gleich acht Trophäen abgeräumt. «Madrid krönte Lady Gaga zur Königin des Pop», schrieb die Tageszeitung «El País» anerkennend.

Damit war die große Gewinnerin bei der Pop-Gala in Madrid zwar sehr präsent, aber nicht anwesend: Sie stand just an diesem Abend in Budapest mit ihrer «Monster Ball»-Tour auf der Bühne, von wo aus sie dreimal live in die Show zugeschaltet wurde. Dabei ließ sich die Sängerin in immer neuen, natürlich ausgefallenen Outfits von den tausenden Fans feiern - doch eines gab es nicht: das Rindfleisch- Kleid, mit dem sie bei den MTV Awards in den USA für großes Aufsehen gesorgt hatte.

Dennoch konnte wieder viel Fleisch bestaunt werden bei der MTV- Gala, die live aus der Madrider Caja Mágica per TV und Internet in alle Welt übertragen wurde: Die Kleidchen, Röcke und Tops werden immer noch ein Stückchen kürzer, knapper und zerfetzter. So präsentierte sich «Desperate Housewives»-Star Eva Longoria als Moderatorin des Abends in rund einem Dutzend unterschiedlicher Kostüme - darunter auch als gekochter Schinken. Einer der lustigeren Momente ihrer Moderation.

Europäisch war an den MTV Europe Music Awards eher wenig: Bis auf eine Auszeichnung gingen alle zwölf Hauptpreise an Musiker aus Nordamerika. Lediglich Tokio Hotel rettete die Pop-Ehre des alten Kontinents: Die Band aus Magdeburg holte den Preis für den besten Auftritt in der Show «MTV World Stage».

Humor bewiesen die Fans aber auch bei ihrer Preisvergabe: Ausgerechnet das 16-jährige Bubigesicht Justin Bieber wurde zum besten männlichen Künstler gewählt - gegen harte Konkurrenz wie Eminem oder Usher, was viele der rund 8000 Fans in der Halle mit lauten Buhrufen kommentierten. Außerdem gewann der kanadische Teenieschwarm in der Kategorie «Best Push Act», in der Künstler nominiert waren, die im MTV-Programm besonders gepusht wurden.

Den US-Erfolg komplett machten die Bands Linkin Park (Live), Thirty Seconds to Mars (Rock) und Paramore (Alternative) sowie Eminem (Hip-Hop), die 23-jährige Kesha (Newcomer) und Katy Perry, die trotz fünf Nominierungen nur mit einem Preis für das beste Video («California Gurls») nach Hause gehen konnte. Die Fans hatten im Internet mehr als 46 Millionen Stimmen abgegeben, wie der Sender mitteilte.