München (dpa) - Der Gegner scheint übermächtig, die Aufgabe fast unlösbar, doch vor dem alles entscheidenden Spiel gegen WM-Favorit Brasilien schworen sich die deutschen Volleyball-Frauen auf die große Sensation ein.

«Brasilien ist wirklich schlagbar», bekräftigte Libero Lenka Dürr am Ruhetag im japanischen Nagoya vor dem Kräftemessen mit dem Olympiasieger. Kraft und Konzentration tanken war am Montag angesagt, gefeiert wurde aber auch schon mal: Mit einem Kuchen-Schmaus wurde der 26. Geburtstag von Mittelblockerin Nadja Schaus begangen. «Wir können ein bisschen ausspannen und den Kopf für das Duell frei kriegen», freute sich die erst 19 Jahre alte Vilsbiburgerin Dürr.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Nach bislang zwei Niederlagen kann das junge deutsche Team nur mit einem Außenseiter-Sieg am Dienstag gegen den haushohen Favoriten seine Chance auf die erste WM-Medaille wahren. «Die Chancen, das Spiel zu gewinnen, sind nicht sehr hoch. Brasilien ist eben das Top-Team in der Welt», erinnerte Bundestrainer Giovanni Guidetti an die Qualität des Olympiasiegers, der bei der WM in Japan als einziges Team neben Russland noch ungeschlagen ist. Doch nichts scheint mehr unmöglich: ««An unserem besten Tag und dem schlechtesten Tag für Brasilien haben wir eine Chance, auch dieses Match zu gewinnen», erklärte Guidetti.

Wie es gehen könnte, zeigte das deutsche Team in der WM- Zwischenrunde. Nach dem 1:3 gegen Europameister Italien, der sich mit einem Sieg gegen die USA im Rennen um den Halbfinal-Einzug zurückmeldete, wurde Tschechien regelrecht abgefertigt. «Das war sehr gut für unser Selbstvertrauen», sagte Dürr nach der fast perfekten Vorstellung. So ein Auftritt gegen Brasilien - «und wir können sie auch ärgern, wenn nicht sogar gewinnen».

Doch vor den letzten beiden Zwischenrunden-Partien gegen den Olympiasieger und die Niederlande, die über Halbfinale oder Platzierungsspiele entscheiden, stand zunächst einmal Durchatmen auf dem Programm. «So ein langes Turnier schlaucht, die meisten sind körperlich ganz schön kaputt», erkannte Team-«Oldie» Kerstin Tzscherlich. «Wir hatten bis jetzt sieben Spiele in zehn Tagen», rechnete die 32 Jahre alte Dresdnerin vor. «Das sollen uns die Fußballer erstmal nachmachen!»

Doch Guidetti, der immer wieder die Kampfkraft seines jungen Teams hervorhebt, ist sicher, dass der WM-Tank trotz aller Strapazen noch voll genug ist. «Das Krafttraining vor dem WM hat uns eine sehr gute Grundlage verschafft, wovon wir jetzt profitieren. Im Team stimmt es weiterhin, was die Kraft angeht in Kopf und Körper.»