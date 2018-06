Stuttgart (dpa) - Die größte deutsche Landesbank LBBW kommt nach zwei verlustreichen Jahren 2010 aus den roten Zahlen heraus.

«Wir erwarten dieses Jahr eine schwarze Null oder, wenn es besonders gut läuft, sogar einen leichten Überschuss», hieß es am Montag aus Kreisen des Aufsichtsrats der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Im kommenden Jahr sei dann mit ordentlichen Gewinnen zu rechnen, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Auch die LBBW profitiere vom Wirtschaftsaufschwung, so laufe das normale Kreditgeschäft der BW- Bank hervorragend.

Ein Sprecher der LBBW sagte zu den dpa-Informationen, er könne sich die Aussage für das Jahr 2010 nicht erklären. Bei der Aufsichtsratssitzung sei nicht über die Prognose für das Gesamtjahr gesprochen worden.

Der neue Aufsichtsratschef der Stuttgarter, Hans Wagener, wollte sich nach der konstituierenden Sitzung des Kontrollgremiums nicht konkret zur wirtschaftlichen Lage der größten deutschen Landesbank äußern. Die LBBW sei in der Phase der Restrukturierung und Neuausrichtung, lautete der Kommentar des 60-Jährigen. Es sei eine der spannendsten Aufgaben in der deutschen Finanzwirtschaft, die Landesbank auf dem Weg zu einer Aktiengesellschaft zu begleiten.

Der Branchenprimus hatte in den vergangenen zwei Jahren Milliardenverluste verkraften müssen. Im ersten Halbjahr 2010 stand noch ein Minus von 290 Millionen Euro. Noch im November will die Landesbank Baden-Württemberg die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen.

Wagener, der frühere Deutschland-Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PriceWaterhouseCoopers, wurde bei der Sitzung offiziell zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter wurde Baden-Württembergs Finanzminister Willi Stächele (CDU). Als Vorsitzender des Risikoausschusses wurde Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands Baden-Württemberg, gewählt.

Das Kontrollgremium zählt 21 Mitglieder und ersetzt die bisherigen LBBW-Gremien. Auffälligste Änderung ist, dass der Aufsichtsrat mit deutlich mehr externen Wirtschaftsexperten besetzt ist. Die Strukturänderung ist Teil der Auflagen der EU-Kommission für einen umfassenden Konzernumbau.