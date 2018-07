Mexiko-Stadt (dpa) - In Mexiko hat eine Frau einen kleinen Jungen zur Welt gebracht, der zugleich ihr Sohn und Enkel ist. Die 50- Jährige hatte sich als Leihmutter für ihren homosexuellen Sohn zur Verfügung gestellt und sich die mit seinem Samen befruchtete Eizelle einer Freundin einpflanzen lassen. Das Neugeborene heißt Dario und kam am vergangenen Montag per Kaiserschnitt zur Welt. Der Kleine wird den Familiennamen des Vaters tragen. Die 50-Jährige hatte bereits drei Kinder.

