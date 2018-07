Berlin (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle will heute als erstes deutsches Regierungsmitglied seit 2006 in den Gazastreifen einreisen. Geplant ist unter anderem der Besuch einer Schule sowie einer Kläranlage, die mit deutscher Hilfe ausgebaut wird. Israel hat gegen das von der radikalen Hamas kontrollierte Küstengebiet eine Blockade verhängt. Zu Beginn seiner zweitägigen Nahost-Reise hatte sich Westerwelle gestern in Israel dafür eingesetzt, dass die Ausfuhr von Wirtschaftsgütern aus dem Gazastreifen wieder erlaubt wird.

