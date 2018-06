Berlin (dpa) - Der Castor-Transport nach Gorleben soll nach dem Willen der Grünen noch in dieser Woche den Bundestag beschäftigen. Sie beantragten dazu eine Aktuelle Stunde. Das teilte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Fraktion, Volker Beck, mit. Die größten Anti-Atom-Demos aller Zeiten zeigten, dass die Ruhe in der Atompolitik vorbei sei. Beck macht die Bundesregierung verantwortlich für die Auseinandersetzungen im Wendland. Sie missbrauche tausende Polizisten, um ihr Milliardengeschenk an die vier Atomkonzerne durchzusetzen.

