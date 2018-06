Neu Delhi (dpa) - Die USA unterstützen die Atommacht Indien bei ihrem Bemühen um einen ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat. Präsident Barack Obama sagte im Parlament in Neu Delhi, er freue sich in den kommenden Jahren auf einen reformierten Sicherheitsrat, der Indien als ständiges Mitglied beinhaltet. Indien bemüht sich in der G4-Gruppe gemeinsam mit Deutschland, Brasilien und Japan um einen ständigen Sitz im höchsten UN-Gremium.

