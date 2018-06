Dschidda (dpa) - Ein Gericht in Saudi-Arabien hat einen Mann wegen Homosexualität zu 500 Peitschenhieben und fünf Jahren Haft verurteilt. Nach Berichten saudischer Medien muss der 27-Jährige außerdem eine hohe Geldstrafe zahlen. Von ihm waren Videoclips im Internet aufgetaucht. Die Peitschenhiebe sollen über einen längeren Zeitraum hinweg verabreicht werden. Homosexualität ist in Saudi- Arabien verboten. In dem Königreich wenden Richter eine sehr rigide Interpretation des islamischen Rechts, der Scharia, an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.