Dannenberg (dpa) - Knieschützer, Brustpanzer, Helm und Stiefel: Wer als Polizist den Castor-Transport mit Atommüll nach Gorleben begleitet, ist gut ausgerüstet. «Allein die Uniform wiegt einige Kilo», sagt Eva Leidl, die als Bundespolizistin aus dem bayrischen Deggendorf angereist ist.

«Nach ein paar Stunden kann das schon mal schwer werden.» Zur Schutzkleidung hinzu kommt noch ein breiter, schwarzer Ledergürtel mit Pistole, Schlagstock, Pfefferspray und Schreibsachen. «Was man eben so braucht beim Einsatz», sagt Leidl.

Die zierliche Frau ist in diesem Jahr zum ersten Mal beim Castor-Transport dabei - und hat neben der üblichen Ausrüstung für die Beamten noch ein ganz eigenes System, um sich gegen die Novemberkälte im Wendland zu schützen. «Ich zieh immer gleich mehrere Schichten Pullover und T-Shirts an.» Dazu noch dicke Wollsocken, Handschuhe und etwas, das auf keinen Fall fehlen darf: «Lange Unterhosen», gesteht sie lachend.

Auch die Gegenseite ist bestens gerüstet: Nie ohne Zelt losziehen, sagt Wolle, der weder seinen Namen, noch sein Alter verraten will. Wer als Demonstrant ins Wendland komme, um gegen den Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll zu protestieren, wisse oft nicht, wo er nachts schlafen kann. «Ich ziehe schon seit einer ganzen Weile von Camp zu Camp», sagt der junge Mann. «Aber die sind alle voll.»

Mit Freunden ist Wolle nach Dannenberg gekommen, der schon seinen zweiten Castor-Transport mitmacht. Er trägt am Körper, was er für den Protest braucht: Auf dem Kopf eine Russenmütze aus dickem Fell, Regenkleidung, Schlafsack, und Isomatte. Im Rucksack stecken warme Pullover, dicke Socken und lange Unterhosen. Sein Rat: Man müsse aufpassen, dass man nur mitnimmt, was man wirklich braucht. «Wir laufen ja viele Kilometer, da darf das Gepäck nicht zu schwer sein.»