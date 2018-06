Berlin (dpa) - Sie sieht wie ein Engel aus und hat bunt tätowierte Arme. Sie kommt aus Kanada und ist in Frankreich ein Star. Sie hat das Herz einer Freibeuterin und ist doch ganz sentimental: Coeur de Pirate ist einer der neuen Shootingstars der frankophonen Szene.

Die 2400 Zuschauer waren völlig aus dem Häuschen und nichts hielt sie mehr auf ihren Stühlen, als Béatrice Martin, so ihr bürgerlicher Name, im März 2010 im komplett ausverkauften legendären Pariser Olympia ein begeisterndes Konzert gab. Da war es noch nicht lange her, dass die damals 18-Jährige ihre Songs bei MySpace einstellte.

Dann ging alles rasend schnell: Innerhalb kürzester Zeit hat die junge Kanadiern aus Québec mit ihrem naiven Charme, ihrer Jungmädchenstimme, ihren wunderwunderschönen Melodien und ihrem Klavier Frankreich im Sturm erobert und für ihr selbstbetiteltes Debütalbum zahlreiche Preise eingeheimst. Jetzt gibt es die Gelegenheit, die Kanadierin mit dem Piratenherzen auch in Deutschland live zu sehen. Am 9. November gibt Coeur de Pirate im Hamburger Thalia Theater ihr erstes Deutschlandkonzert.

Die Liebe in all ihren Facetten ist das große Thema der inzwischen 20-Jährigen, die unerfüllte, die flüchtige und die unmögliche Teenager-Liebe. Es ist die turbulente Zeit der Adoleszenz, die Béatrice Martin in Poesie verwandelt hat. «Ich behielt während der Zeit des Heranwachsens alles für mich, und als ich das Glück hatte, Lieder schreiben zu können, konnte ich endlich alles ausdrücken, was mich als Teenager beschäftigte», sagte sie im TV-Interview mit Patrick Simonin. Und damit spricht die sentimentale Freibeuterin vielen aus dem Herzen.

www.coeurdepirate.com

www.lepop.de