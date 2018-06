FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,3940 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel war der Euro zeitweise bis auf 1,3824 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,3945 (Montag: 1,3917) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7171 (0,7185) Euro.

"Die Lage am Staatsanleihemarkt Irlands und Portugals hat sich im Tagesverlauf etwas entspannt", sagte Antje Praefcke Devisenexpertin der Commerzbank. Die Risikoaufschläge der beiden Staaten hatten noch zu Handelsbeginn ihren Höhenflug der vergangenen Tage fortgesetzt. Irland sei auch wegen einer sehr ungeschickten Informationspolitik des Finanzministeriums wieder verstärkt in den Fokus der Märkte geraten.

"Der Markt wartet auf die Ergebnisse der morgigen portugiesischen Emission von sechs- und zehnjährigen Staatsanleihen", sagte Praefcke. Sollte es hier zu Schwierigkeiten kommen, dürfte die europäische Schuldenkrise noch stärker in den Fokus des Marktes treten. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Dienstag nicht veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen hatte die EZB die Referenzkurse für einen Euro <EURUS.FX1> auf 0,86235 (0,86270) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 112,44 (112,88) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,3420 (1,3435) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> festgelegt. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold wurde in London am Nachmittag mit 1.421,00 (1.388,50) Dollar gefixt. Ein Kilo Gold kostete 32.410,00 (31.810,00) Euro.