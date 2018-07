Wolfsburg (dpa) - Trainer Steve McClaren vom Krisenclub VfL Wolfsburg setzt voll auf eine Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga. Trotz der bislang enttäuschenden Saison sieht er den VfL nach wie vor im Rennen um die Europacupränge.

«Unser selbstgestecktes Saisonziel ist noch nicht verspielt. Wir wollen am Ende unter den besten Fünf der Liga stehen», wird der Engländer auf der Homepage des VfL zitiert. Nach dem 1:3 bei Eintracht Frankfurt liegt der deutsche Meister von 2009 mit bereits sechs Niederlagen und nur 13 Punkten nach elf Spieltagen lediglich auf Rang 13. «Die Vergangenheit lehrt uns, dass man auch in der Rückrunde einiges gutmachen kann. Auch viele andere Mannschaften haben momentan Schwierigkeiten und spielen nicht konstant», beschwichtigte McClaren auch das Umfeld.

Vor dem Spiel gegen Schalke 04 und dessen Trainer Felix Magath, der Wolfsburg im vergangenen Jahr überraschend zum Titel geführt hatte, ist die Stimmung in der VW-Stadt besonders schlecht. Beim Mutterkonzern Volkswagen, der den VfL dauerhaft in der Champions League etablieren will, regt sich bereits Unmut. «Die Einstellung ist nicht so, wie ich mir das wünsche», hatte Konzernchef Martin Winterkorn bereits vor der Niederlage in Frankfurt in den «Wolfsburger Nachrichten» verkündet.

Auch im Team rumort es. McClaren soll in der Halbzeitpause in Frankfurt mit Innenverteidiger Andrea Barzagli aneinandergeraten sein. «Der Ärger und die Enttäuschung innerhalb der Mannschaft sind groß», räumte der Trainer ein.