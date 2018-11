Bremen (dpa) - Die Preise für Baumwolle klettern immer weiter und liegen so hoch wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Allein seit Juni legten die Preise für rund 450 Gramm Baumwolle von 94 US-Cent auf 1,61 US-Dollar (1,16 Euro) zu, wie die Bremer Baumwollbörse am Dienstag mitteilte.

Grund für den rasanten Preisanstieg seien vor allem schlechte Nachrichten aus den Erzeugerländern sowie ein Rückgang der weltweiten Lagerbestände bei gleichzeitig steigender Nachfrage, sagte eine Sprecherin der Baumwollbörse. Die aktuelle Versorgungslage auf dem Baumwollmarkt sei extrem angespannt.

Die Flutkatastrophe in Pakistan, viertgrößter Baumwollproduzent, nach unten korrigierte Ernteerwartungen des Baumwollgiganten China sowie die indischen Exportrestriktionen lassen ein knappes Angebot befürchten. Zugleich reduzierten sich die Lagerbestände in der vergangenen Saison um 25 Prozent auf 8,9 Millionen Tonnen. So niedrig seien die Bestände seit Jahren nicht mehr gewesen, sagte die Sprecherin.

Die deutschen Textilhersteller stöhnen bereits seit Monaten unter dem extremen Preisanstieg für ihren wichtigsten Rohstoff, wollten Preiserhöhungen für Baumwollkleidung aber vorerst vermeiden.