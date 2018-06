London (dpa) - Über den Sommer haben die ehemaligen Oasis-Musiker in ihrer neuen Bandformation Beady Eye an einem Album gearbeitet, jetzt veröffentlichen sie ihre erste Single.

«Bring The Light» heißt das Stück, das der Leadsänger Liam Gallagher am 10. November den Fans schenken will. Ab 11.00 Uhr kann der Song auf der Internetseite der Band (www.beadyeyemusic.co.uk) kostenlos heruntergeladen werden.

Die Band Oasis hatte sich im Sommer vergangenen Jahres aufgelöst, nachdem der Streit zwischen den Brüdern Liam und Noel Gallagher eskaliert war. Gitarrist Noel verließ darauf die Band. Die verbleibenden Mitglieder um Liam Gallagher - Gem Archer (Gitarre), Andy Bell (Bass) und Chris Sharrock (Schlagzeug) - kündigten schon damals an, unter neuem Namen weiterhin Musik machen zu wollen. Das erste Album von Beady Eye soll im kommenden Jahr erscheinen.

www.beadyeyemusic.co.uk