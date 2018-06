Frankfurt/Main (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat eine Forderung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DpolG) nach einer Absage des kommenden Bundesliga-Spieltags rigoros zurückgewiesen.

Der Gewerkschafts-Vorsitzende Rainer Wendt hatte wegen der Belastung der Beamten beim Castor-Einsatz den Verzicht auf den am 12. November beginnenden Spieltag gefordert.

«Es gibt keinen Grund, sich ernsthaft mit der Absage des kommenden Bundesliga-Spieltages zu beschäftigen. Wir erkennen die harte Arbeit der Polizei an. Populismus hilft aber nicht weiter», sagte Liga-Präsident Reinhard Rauball. Wendt meinte dagegen im «Kölner Stadt-Anzeiger»: «Ich finde es eine Frechheit, dass am Wochenende Bundesligaspiele stattfinden.» Nach dem kräftezehrenden Einsatz beim Atomtransport in Norddeutschland seien die Reserven bei den Einheiten der Bereitschaftspolizei aufgebraucht. Die Beamten bräuchten dringend eine Atempause und müssten auch einmal ein Wochenende zu Hause bleiben.

Rauball warf Wendt vor, dieser versuche sich auf Kosten der Bundesliga in den Medien zu profilieren. «Es ist bezeichnend, dass er bis heute noch nicht ein einziges Mal den persönlichen Kontakt zur Ligaspitze gesucht hat», sagte Rauball.