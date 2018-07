Berlin (dpa) - Ein Girokonto zum Sparen? Eine Telefonnummer für Online-Bestellungen? Viele Schüler wissen zu wenig über so wichtige Themen wie Geld. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage, die Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner in Berlin vorstellte. Nur 52 Prozent wissen, wofür ein Girokonto da ist. Wissensmängel gibt es auch beim Thema Ernährung: Im Jugendreport Natur 2010 gaben 23 Prozent der 3000 Befragten an, ein Huhn lege sechs oder mehr Eier pro Tag. Aigner forderte mehr Vermittlung von Verbraucherwissen an Schulen.

