Brüssel (dpa) - Die Europäische Union zieht die Zügel an: Die Kommission in Brüssel hat neun Staaten, die auf EU-Mitgliedschaft hoffen, davor gewarnt, bei nötigen Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nachzulassen. In manchen großen Erweiterungsländern habe sich der Schwung für Reformen verlangsamt. Nach Angaben des zuständige EU-Kommissars Stefan Füle haben die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien die Schlussphase erreicht. Zagreb steht damit deutlich an der Spitze der Kandidatenländer.

