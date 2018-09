Gorleben (dpa) - Nach dem bisher längsten und teuersten Castor- Transport beginnt der Streit um Folgen der massiven Proteste. Niedersachsen will nicht allein auf den Einsatz-Ausgaben in Höhe von 25 Millionen Euro sitzenbleiben. Man sei nicht mehr bereit, diese Sonderlast zu tragen», sagte Innenminister Uwe Schünemann bei einer Bilanz des Einsatzes. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow- Dannenberg forderte, die Abfallverursacher dafür zur Kasse zu bitten. Der hochradioaktive Atommüll war am Morgen nach 92 Stunden Fahrt im Zwischenlager Gorleben eingetroffen.

