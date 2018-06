Berlin (dpa) - Die Software zum neuen Personalausweis, die AusweisApp, hat eine Sicherheitslücke. Jan Schejbal von der Piratenpartei wies in einem Experiment nach, dass über die Aktualisierungsfunktion der Software schädliche Programme auf einen Personal Computer eingeschleust werden können. Der Personalausweis selbst wird von dem Hack allerdings nicht angegriffen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik kündigte eine Überprüfung an.

