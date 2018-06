Zwickau (dpa) - Straftat macht hungrig: Während die Bewohner in ihren Betten schliefen, hat ein Einbrecher in einem Einfamilienhaus im sächsischen Zwickau den Kühlschrank geplündert. Der Unbekannte hatte ein Fenster aufgehebelt und war so in das Haus gelangt, wie die Polizei berichtete. Erst durchwühlte er mehrere Schränke und erbeutete eine Geldbörse mit etwa 200 Euro. Bevor er dann flüchtete, warf der Langfinger noch einen Blick in den Kühlschrank und bediente sich dort.

