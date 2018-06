Los Angeles (dpa) - Das frühere Plattenlabel von Michael Jackson hat posthum einen Song des «King of Pop» ins Internet gestellt. Das Lied «Breaking News» ist die erste Singleauskoppelung des für Mitte Dezember angekündigten Albums «Michael». Jackson habe den Song 2007 im US-Staat New Jersey aufgenommen, heißt es von Sony Records. Familienangehörige bezweifeln das. Jacksons Schwester LaToya sagte laut «Tmz.com», dass sich die Stimme in der Aufnahme nicht nach der ihres Bruders anhöre.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.