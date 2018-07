Santiago de Chile (dpa) - Nur knapp einen Monat nach der spektakulären Rettung von 33 Bergleuten in Chile sind bei einer Explosion in einer illegalen Mine zwei Kumpel getötet worden. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Die Kupfermine Los Reyes liegt in der Nähe des Bergwerks San José in der Atacama-Wüste. Dort waren 33 Bergleute bis zum 13. Oktober unter Tage eingeschlossen. Der glückliche Ausgang ihrer Rettung erregte damals weltweit Aufsehen.

