Anwältin: WM-Vergabe könnte ungültig sein

Zürich/Berlin (dpa) - Die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 am Donnerstag könnte nach Ansicht der Anwältin des suspendierten FIFA-Spitzenfunktionärs Reynald Temarii ungültig sein. «Das Risiko der FIFA ist, dass ihr WM-Votum unwirksam sein könnte, wenn wir dem juristischen Prozedere folgen und der Sportgerichtshof CAS am Ende die Suspendierung aufheben sollte», sagte die Juristin Geraldine Lisieur der «Süddeutschen Zeitung» (Mittwoch). Sie vertritt das Exekutiv-Mitglied Temarii. Der Weltverband wirft ihm eine Verletzung des Ethik-Codes vor. Er soll verdeckt recherchierenden Journalisten seine Wahlstimme zum Kauf angeboten haben.

Putin reist nicht zur WM-Vergabe

Moskau (dpa) - Russlands Regierungschef Wladimir Putin reist wegen der jüngsten «Schmutzkampagne» gegen die FIFA nicht zur Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 nach Zürich. «Ich trete die Reise aus Achtung vor der FIFA lieber nicht an, um ihr die Möglichkeit zu geben, in Ruhe und ohne irgendeinen Druck objektiv zu entscheiden», sagte Putin am Mittwoch bei einer Regierungssitzung. Er forderte auch seine ausländischen Kollegen auf, nicht an der Vergabe teilzunehmen. Für Russland reise eine Delegation unter Leitung von Vizeregierungschef Igor Schuwalow in die Schweiz, sagte Putin.

Bayer-Keeper Adler reist aus Trondheim ab

Trondheim (dpa) - Torhüter René Adler von Bayer Leverkusen hat bereits vor dem Europa-League-Spiel bei Rosenborg Trondheim am (heutigen) Mittwochabend die Rückreise nach Deutschland angetreten. Beim Mannschaftsarzt des FC Bayern München, Hans-Wilhelm Müller- Wohlfahrt, unterzog sich der Fußball-Profi einer medizinischen Untersuchung. Adler hatte sich beim Abschlusstraining am Dienstag eine Rückenverletzung zugezogen. In Trondheim sollte Adler von Nachwuchs-Keeper Fabian Giefer (20) vertreten werden.

Ex-Weltmeister Holyfield boxt wieder