Berlin (dpa) ­ Der Mann ist ein Rätsel: Julian Assange bewegt sich auf der Bühne der Weltöffentlichkeit, zeigt sich aber nicht. Sein Wikileaks-Projekt will die Welt verbessern. Ganz privat aber muss sich der 39-jährige Australier wegen Vergewaltigung verantworten.

Während seine Internetplattform Transparenz verheißt, treiben Verschwörungstheorien bizarre Blüten. Der Mann ist ein Getriebener. «Seit April haben wir keine Ruhe gehabt», sagt er in einem Interview des US-Magazins «Forbes», veröffentlicht in dieser Woche. Er sagt es laut «Forbes» mit einer rauen Baritonstimme, und er seufzt dabei.

Ein rauer Ton muss auch in den eigenen Reihen geherrscht haben, glaubt man den Informationen, die nach dem Ausscheiden des ehemaligen Wikileaks-Sprechers Daniel Domscheit-Berg bekanntwurden. So soll sich Assange gegenüber einem isländischen Studenten als Diktator geriert und gesagt haben: «Ich bin das Herz und die Seele dieser Organisation, ihr Gründer, Theoretiker, Sprecher, erster Programmierer, Organisator, Finanzier und alles Übrige. Wenn du ein Problem mit mir hast, verpiss Dich.»

Domscheit-Berg, der Mitte Dezember eine Wikileaks-Alternative starten will, charakterisierte Assange demnach als «eine wirklich brillante Persönlichkeit, und er hat viele sehr, sehr spezielle Talente».

Bereits als Jugendlicher beschäftigte sich Assange mit Computern und stöberte in Online-Netzwerken herum. Damals zog er mehrfach in Australien um, seine Eltern betrieben ein Wandertheater. Im Alter von 24 Jahren geriet Assange erstmals in Konflikt mit den Behörden, die ihm und einigen seiner Hacker-Freunde den Einbruch in geschützte Netzwerke vorwarfen.

Rund zehn Jahre später, 2006, gründete Assange mit einigen Freunden Wikileaks als Plattform für Enthüllungen im Internet. Hier sollten anonym eingeschickte Dokumente fragwürdige Zustände offenlegen. Schon lange vor Wikileaks war dieses Whistleblower- Konzept von Einzelpersonen und unterschiedlichen Initiativen als Mittel zur Förderung demokratischer Transparenz gefördert worden.

Mit der Veröffentlichung einer internen Video-Dokumentation der US-Streitkräfte zu einem Luftangriff auf Zivilpersonen im Irak gerieten Assange und Wikileaks in diesem April international in die Schlagzeilen. Seitdem lebt Assange aus dem Koffer und übernachtet oft konspirativ bei Freunden und Bekannten. Er glaubt, dass er sich im Visier von Geheimdiensten befindet.