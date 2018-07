Berlin (dpa) - Nico Hülkenbergs Nachfolger beim Formel-1-Team Williams heißt Pastor Maldonado. Der britische Rennstall gab wie erwartet die Verpflichtung des Venezolaners bekannt. Zuvor war der Vertrag des Emmerichers Hülkenberg trotz einer guten Debütsaison nicht verlängert worden.

Maldonado, der in diesem Jahr den Titel in der Nachwuchsklasse GP2 gewonnen hat, bringt angeblich mehrere Millionen Euro Sponsorengeld mit zum klammen Williams-Team. Der 25-Jährige wird im kommenden Jahr an der Seite des Grand-Prix-Rekordstarters Rubens Barrichello aus Brasilien fahren. Hülkenberg ist hingegen weiter auf der Suche nach einem neuen Formel-1- Arbeitgeber. Seine letzte Option auf ein Stammcockpit ist wohl das Force-India-Team, für das auch der Gräfelfinger Adrian Sutil fährt.