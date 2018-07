Brasília (dpa) - Brasilien hat sich im Gegensatz zu den USA äußerst pessimistisch über die Erfolgsaussichten des Klimagipfels im mexikanischen Cancún geäußert. Kein wichtiger Regierungschef sei da, höchstens Umweltminister. So werde es keinen Fortschritt geben. Das sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Brasília. Auch Lula selbst nimmt nicht am Gipfel in Cancún teil. Die USA hatten sich am Montag zum Konferenzauftakt zuversichtlich geäußert: Das Treffen könne eine Reihe «ausgewogener» Ergebnisse bringen, sagte Vizeverhandlungsführer Jonathan Pershing.

