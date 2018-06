Berlin (dpa) - Das große Bibbern hat in Deutschland in der Nacht begonnen. Hoher Schnee, klirrende Kälte und Glatteis - so sieht der Winter aus. Unfälle auf den Straßen blieben aber aus. Dagegen war der Luftverkehr am Flughafen Frankfurt wieder stark behindert. Es seien 39 Flüge aktuell für den Tag annulliert worden, sagte die Sprecherin vom Flughafenbetreiber Fraport, Waltraud Riehemann. Betroffen seien Reiseziele in ganz Europa, wie etwa Genf und London. An den Berliner Flughäfen soll der Luftverkehr hingegen normal laufen.

