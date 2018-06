Berlin (dpa) - Die von der schwarz-gelben Koalition geplante Tabaksteuererhöhung hat eine wichtige Hürde genommen. Der Finanzausschuss des Bundestages billigte in Berlin mit den Stimmen von Union und FDP die stufenweise Anhebung bis 2015. Der Bundestag entscheidet morgen endgültig darüber. Damit müssen Raucher vom Mai nächsten Jahres an tiefer in die Tasche greifen. Mit den Extra- Einnahmen aus der Tabaksteuer will die schwarz-gelbe Koalition die Lücke im Sparpaket zur Sanierung des Bundeshaushaltes schließen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.