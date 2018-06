Astana (dpa) - In der kasachischen Hauptstadt Astana beginnt heute ein zweitägiges Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. An dem Gipfel nehmen auch Kanzlerin Angela Merkel und US- Außenministerin Hillary Clinton teil. Auch der russische Präsident Dmitri Medwedew will kommen. Die Teilnehmer wollen vor allem über den Kampf gegen Terrorismus, Drogen- und Menschenhandel sprechen. Es ist das erste Treffen der 56 OSZE- Mitgliedsstaaten seit elf Jahren.

