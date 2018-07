Wolfsburg (dpa) - Der VW-Konzern hat bis Ende November bereits mehr Autos verkauft als im gesamten vorigen Jahr. Allein im November seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 16,2 Prozent gestiegen, teilte Europas größter Autobauer am Freitag in Wolfsburg mit.

In den zurückliegenden elf Monaten lieferte der Autobauer weltweit 6,59 Millionen Autos aus, 12,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. 2009 hatte VW einen Absatz von 6,3 Millionen Fahrzeugen. Für das laufende Jahr erwartet VW einen neuen Auslieferungsrekord von über sieben Millionen Autos.

«Der Volkswagen Konzern profitiert überproportional vom Aufschwung auf den meisten wichtigen Automobilmärkten», sagte Vertriebsvorstand Christian Klingler. Am besten lief das Geschäft weiter in China, wo VW bis November 1,82 Millionen Fahrzeuge an Kunden auslieferte. In der gesamten Region Asien/Pazifik lag das Wachstum bei 38,6 Prozent. Im zweitwichtigsten Markt USA verkaufte VW mit 325 600 Autos gut ein Fünftel mehr als im Vergleichszeitraum.

Unter Vorjahresniveau lag weiterhin nur Deutschland. Vor allem wegen der Abwrackprämie im Vorjahr verkaufte VW mit 950 000 Autos knapp ein Fünftel weniger als vor Jahresfrist. In Westeuropa legte dagegen der Absatz um 12,5 Prozent und damit stärker als der Gesamtmarkt zu, der um 2,7 Prozent wuchs.

Den Mammutanteil der Auslieferungen stellte mit über vier Millionen und einem Plus von 12,7 Prozent die Kernmarke Volkswagen Pkw. Erfolgreich war die Marke vor allem in China, den USA und Russland. Auf dem indischen Markt stiegen die Auslieferungen der Kernmarke von 2600 auf 24 100 Einheiten. Die Premiummarke Audi knackte mit einem Plus von 15,3 Prozent bis November die Millionenmarke. Die tschechische Tochter Skoda steigerte ihren Absatz um 12,3 Prozent auf über 700 000 Autos. Sorgenkind Seat blieb mit 313 000 Auslieferungen auf Vorjahresniveau, erreichte aber zumindest im spanischen Heimatmarkt ein Plus von 13 Prozent auf 86 300 Fahrzeuge.