New York (dpa) - Gadget-Freunde im Netz fiebern einer neuen Version des iPad entgegen. In Technologie-Blogs häufen sich in den vergangenen Tagen die Spekulationen, was Apple der nächsten Generation des erfolgreichen Tablet-Computers an Ausstattung spendieren könnte.

Eine Frontkamera für Videokonferenzen gilt als ausgemachte Sache, ebenso ein Einschub für SD-Speicherkarten und der vielfach geforderte USB-Anschluss. Das kalifornische Unternehmen kommentiert diese Spekulationen wie immer nicht.

Apple hatte das iPad Anfang diesen Jahres auf den Markt gebracht und damit einen Volltreffer gelandet. Alleine im jüngsten Quartal wurde der kalifornische Elektronikkonzern 4,2 Millionen der flachen Rechner mit berührungsempfindlichem Bildschirm los; gerade läuft das wichtige Weihnachtsgeschäft. Dafür kommt der Nachfolger allerdings zu spät.

Die Website «DigiTimes», die über gute Kontakte zu den asiatischen Zulieferunternehmen von Apple verfügt, berichtet von einer Auslieferung frühestens im Februar 2011. Ihren Ursprung haben die Informationen demnach bei der chinesischen Foxconn, die die Geräte im Auftrag von Apple herstellt, sowie deren Partnern. Offiziell will sich aber keines der Unternehmen äußern.

Apple erneuert seine Produkte üblicherweise im Jahresrhythmus. Firmenchef Steve Jobs lässt es sich in der Regel nicht nehmen, die gut gehüteten Geheimnisse persönlich auf der Bühne zu enthüllen. Die Spekulationen im Netz über Design und technische Ausstattung des neuen iPad werden aktuell von Fotos befeuert, die eine passende Schutzhülle mit diversen Aussparungen zeigen sollen.

