Berlin (dpa) - Der britische Billigflieger Easyjet und die Fluggesellschaft Germanwings haben Flüge ab Berlin-Schönefeld für heute gestrichen. Das wichtige Enteisungsmittel für die Flugzeuge sei aber mittlerweile eingetroffen, sagte der Sprecher der Berliner Flughäfen, Leif Erichsen, der dpa.

Bei Easyjet wurden sämtliche Flüge am Vormittag gestrichen. Grund dafür ist laut Mitteilung der «Mangel an Enteisungsmittel». Neun Maschinen könnten deshalb nicht starten und elf Flugzeuge nicht in Berlin-Schönefeld landen. Der vorerst letzte Easyjet-Flug, der von Schönefeld gestrichen wurde, ist ein Flug nach Barcelona um 8.40 Uhr. Betroffen sind Flüge nach Schönefeld, unter anderem aus Amsterdam, Paris oder Brüssel. Am Donnerstagnachmittag war in Berlin-Schönefeld das Enteisungsmittel ausgegangen.

Auch Germanwings habe Flüge in Schönefeld annulliert, sagte Erichsen. Eine Zahl nannte Erichsen nicht. «Es wäre Kaffeesatzleserei», sagte er.

Am Flughafen Schönefeld waren bereits am Donnerstag Flüge ausgefallen, weil Enteisungsmittel für die Maschinen fehlte. Der Nachschub war in einem Lastwagen unterwegs, aber auf der Strecke in Thüringen stecken geblieben. Mittlerweile sehe die Situation aber anders aus: «In Schönefeld läuft es seit heute morgen wieder ganz rund. Denn auch hier ist endlich das sehnsüchtigst erwartete Enteisungsmittel eingetroffen.»

