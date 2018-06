Inhalt Seite 1 — 1:2 in Hannover: VfB-Trainer Keller bangt um Job Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hannover (dpa) - Hannover 96 feiert weiter, Jens Keller zittert um seinen Arbeitsplatz: Während sich die Niedersachsen durch einen 2:1 (1:0)-Sieg auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga vorschoben, steht der VfB Stuttgart vor dem zweiten Trainerwechsel der Saison.

Das fünfte sieglose Spiel in Serie hat die Krise und die Abstiegssorgen des Drittletzten weiter verschärft. Bei 96 sorgten die Tore von Didier Ya Konan (35./76.) trotz des Gegentreffers von Georg Niedermeier (74.) für die Einstellung eines Vereinsrekordes: Fünf Siege nacheinander hatte es in Hannover zuletzt 2004 gegeben. «Das ist schon außerordentlich gut, was wir in der Hinserie gezeigt haben. Wir sind sehr stabil und können wie heute immer wieder zurückkommen», sagte Manager Jörg Schmadtke.

VfB-Trainer Keller zeigte sich stark angeschlagen. «Ich bin von der Mannschaft maßlos enttäuscht. Wenn man sie so spielen sieht, ist es traurig», sagte er. Mögliche Konsequenzen daraus liegen nicht in seiner Macht. «Keine Ahnung. Man muss jetzt erstmal warten, wie es weitergeht», meinte er. Auch Sportdirektor Fredi Bobic wollte sich über einen möglichen Trainerwechsel nicht äußern und kritisierte stattdessen ebenfalls die Spieler. «Wir stecken tief im Schlamassel drin. Wenn man das sieht, müssen sie sich schon die Charakterfrage stellen.» Kapitän Matthieu Delpierre sprach von einer kritischen Situation. «Sie ist so kritisch wie noch nie», meinte der Franzose.

Beim VfB werden vor allem Bruno Labbadia, aber auch Hans Meyer und Christoph Daum als mögliche Nachfolger von Keller gehandelt. Der erst vor zwei Monaten vom Assistenz- zum Chefcoach beförderte Ex- Profi überraschte in der als persönliches «Endspiel» angesehenen Partie mit einer Personalie und bot Elson als Spielmacher auf. Es passte zur Situation der stark angeschlagenen Stuttgarter, dass dieser Plan frühzeitig scheiterte.

Der Brasilianer war in der vergangenen Saison an Hannover ausgeliehen worden und hatte dort einen großen Anteil am Klassenerhalt. Ein endgültiger Transfer scheiterte im Sommer nur an einer Knieverletzung des 29-Jährigen. Für Elson änderte Keller zunächst erneut seine Taktik und stellte auf ein 4-2-3-1-System um. Der VfB versteckte sich auch nicht und versuchte, seinen neuen Regisseur so häufig wie möglich anzuspielen. Zahlreiche Fehler und Ballverluste zeigten aber, wie tief die Verunsicherung saß. Bereits zur Halbzeit musste Hoffnungsträger Elson wieder raus.

Hannover spielte deutlich zielstrebiger und hatte durch Ya Konan auch die erste Torchance (20.). Die Führung deutete sich frühzeitig an, fiel aber nach weiteren Möglichkeiten durch Lars Stindl und Emanuel Pogatetz erst in der 35. Minute. Ya Konan nutzte eine völlige Unordnung in der Stuttgarter Abwehr zu seinem achten Saisontreffer.

Der VfB hätte nur drei Minuten später bei seiner ersten Chance durch Cacau wieder ausgleichen können, kam aber über Ansätze nicht hinaus. Die Schwaben spielten viel zu unentschlossen und unstrukturiert, um den Gegner ernsthaft gefährden zu können.