Hannover (dpa) - Hannover 96 ist zumindest für eine Nacht erster Verfolger von Tabellenführer Borussia Dortmund in der Fußball- Bundesliga. Mit dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart feierten die Niedersachsen den fünften Sieg in Folge und schafften den Sprung auf Platz zwei. Mit seinen Saisontoren acht und neun entschied Didier Ya Konan die Partie gegen die auswärts weiter sieglosen Schwaben, für die Georg Niedermeier zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf. Nach der zehnten Niederlage in dieser Spielzeit wackelt der Trainerstuhl von Jens Keller beim Tabellen-16. aus Stuttgart mehr denn je.

