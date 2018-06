Frankfurt/Main (dpa) - Die Entführung eines Neugeborenen in Frankfurt/Main ist glücklich zu Ende gegangen. Gut sechs Stunden nach der Entführung war das Mädchen am Abend zurück bei der Mutter in der Klinik. Zwei 28 Jahre alte Frauen wurden die Nacht über verhört. Gegen eine von ihnen soll im Laufe des Tages Haftbefehl erlassen werden. Die Polizei hatte den Säugling in der Wohnung der beiden Frauen entdeckt. Warum eine der beiden das Kind entführte, ist noch unklar.

