Düsseldorf (dpa) - Der bei «Wetten, dass..?» verunglückte Samuel Koch leidet auch fast eine Woche nach seinem Unfall an Lähmungen. Der Zustand des 23-Jährigen sei unverändert, teilte die Düsseldorfer Uniklinik mit. Koch war bei einer Wette in der ZDF-Show schwer gestürzt, als er auf Sprungstelzen Autos überspringen wollte. Ob er mit dauerhaften Lähmungen an Armen und Beinen rechnen muss, wollten die Ärzte bisher nicht endgültig beurteilen.

