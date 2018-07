München (dpa) - Der FC Augsburg hat im Rennen um die Herbstmeisterschaft der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt. Dank einer gehörigen Leistungssteigerung gewannen die Gäste beim FSV Frankfurt mit 2:1 (0:0) und sind zumindest für einen Tag neuer Tabellenführer.

Die Treffer für Augsburg erzielten Stephan Hain (58. Minute) und der eingewechselte Tobias Oehrl (87.). Vor nur 3473 Zuschauern waren die in der ersten Halbzeit dominierenden Hessen durch Sascha Mölders (49.) in Führung gegangen. Den Sprung an Erzegbirge Aue vorbei verpasste dagegen der MSV Duisburg. Das Team von Trainer Milan Sasic kam gegen den SC Paderborn nicht über ein 0:0 hinaus. Bei Dauerregen fanden beide Mannschaften auf dem tiefen Boden im Paderborner Stadion vor 7878 Zuschauern nicht zu ihrem Rhythmus. Aue, jetzt auf dem zweiten Platz liegend, fährt am Sonntag zu Hertha BSC, die momentan Fünfter sind.

Zum Auftakt des 16. Spieltags versagten auch der SpVgg Greuther Fürth die Nerven. Die Franken spielten gegen Rot-Weiß Oberhausen nur 0:0 und vergaben damit wichtige Punkte. Die Fürther mussten damit nach zuletzt drei Siegen wieder einen Dämpfer hinnehmen. Einen wichtigen Dreier holte der Karlsruher SC beim 1:0 (1:0) gegen Schlusslicht Arminia Bielefeld. Im rheinischen Derby trennten sich Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf torlos.

Bereits vor dem Anpfiff war für die Fürther Profis Anpacken angesagt. Gemeinsam mit ihren Fans befreiten die Spieler den Rasen von einer dicken Schneedecke. «Das war eine andere Form der Aktivierung», scherzte Fürths Trainer Mike Büskens. Im Spiel taten sich die Hausherren gegen die gewohnt kampfstarken Gäste dann aber schwer. Nur wenig lief zusammen, hochkarätige Torchancen waren Mangelware. Am Ende kamen die Hausherren vor nur 5030 Zuschauern nicht über die enttäuschende Nullnummer hinaus. «Wir sind enttäuscht über das Ergebnis. Wir wären gerne Tabellenführer geworden. Aber es hat nicht gereicht», klagte Fürths Coach Büskens.

«Wir brauchen langsam Punkte, damit der Anstand zu den rettenden Plätzen nicht zu groß wird», hatte Bielefelds Trainer Ewald Lienen vor dem Keller-Duell in Karlsruhe gemahnt. Doch trotz guten Beginns gab es bei den Ostwestfalen früh wieder einmal lange Gesichter: Timo Staffeldt brachte die Hausherren in Front (27.). Zwar stemmten sich die Gäste nach dem Wechsel gegen die vierte Niederlage in Serie, doch ohne Erfolg. Nun muss Bielefeld die «Rote Laterne» mit in die Winterpause nehmen. «Wir spielen und spielen und spielen», klagte Lienen, der sein Team aber immerhin besser als den Gegner gesehen hatte. «Ich weiß nicht, was Ewald gesehen hat», entgegnete KSC-Coach Uwe Rapolder. «Wir hatten fünf 100-prozentige Torchancen.»

Wie in Fürth verlief am vorletzten Hinrunden-Spieltag auch das rheinische Derby zwischen Aachen und Düsseldorf torlos. Zwar waren die Hausherren die aktivere Mannschaft, dennoch konnten sich die Gäste aus Düsseldorf am Ende über einen dank der Defensivleistung nicht unverdienten Punktgewinn freuen.