Hannover (dpa) - «Tunnelkönig» Didier Ya Konan schwenkte nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart strahlend eine riesengroße Vereins- Fahne, doch war er geschockt. Für den Torjäger des Bundesligisten Hannover 96 ist das Fußball-Jahr wegen einer Verletzung vorzeitig beendet.

Der Stürmer der Niedersachsen hat sich einen Einriss im rechten Außenmeniskus zugezogen. Ya Konan wird nach Angaben des Clubs operiert. Seinen Wert für das Team hatte der Stürmer zuvor eindrucksvoll als zweifacher Tunnel-Torschütze bewiesen: Frech schob der 96-Stürmer am Freitagabend dem bedauernswerten VfB-Keeper Sven Ulreich in der 35. und in der 76. Minute den Ball durch die Beine. Der Stürmer von der Elfenbeinküste, der seinen achten und nach Georg Niedermeiers Ausgleich (74.) seinen neunten Saisontreffer schoss, war aber auch außerhalb des Platzes der forscheste 96-Profi.

«Wir haben eine Siegermentalität entwickelt», sagte Ya Konan und erklärte: «Das ist fantastisch.» Vor allem aber war der Stürmer der erste Profi der Hannoveraner, der öffentlich von einem Europapokal- Platz sprach.

«Der Didier darf das», sagte Sportdirektor Jörg Schmadtke. Er selbst wird aber nicht müde, vor zu großem Überschwang zu warnen. «Es wäre verfrüht, vom internationalen Wettbewerb zu reden», erklärte Schmadtke seine Sicht der Dinge, während im Stadion noch gefeiert wurde. «Wir genießen es und freuen uns, aber es gibt keinen Grund, neue Dinge zu formulieren», sagte der Manager und verwies auf die Tabelle: «Wir müssen nur schauen, wer hinter uns steht. Da wird noch was kommen.»

Vorerst aber bleibt Hannover mit dem fünften Sieg in Serie vorne dabei. Das niedersächsische Überraschungsteam - so viel ist schon jetzt klar - überwintert nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart auf einem der internationalen Startplätze und steht so gut da wie noch nie zur Saison-Halbzeit.

Schmadtke und Trainer Mirko Slomka fällt es angesichts dieser Erfolge immer schwerer, die Euphorie zu bremsen. «Ich kann nur davor warnen, uns damit zu beschäftigen», antwortete der Coach auf die Frage nach dem Europapokal: «Wir müssen das in der Rückrunde bestätigen.»

Slomka hat gute Gründe für seine Zurückhaltung. Hannover war gegen Stuttgart zwar das bessere Team und der verdiente Sieger, doch die Partie war nicht hochklassig und auch beim Heimteam nicht frei von Mängeln. «Wir haben viele Spiele knapp gewonnen», argumentierte auch Slomka, der als Belohnung für den Höhenflug bald einen neuen Vertrag erhalten soll.