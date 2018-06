Paris (dpa) - Kuwait ist künftig mit 4,8 Prozent am französischen Atomkonzern Areva beteiligt. Der Aufsichtsrat der staatlichen Areva billigte am Samstag das Angebot der Kuwait Investment Authority (KIA), sich mit 600 Millionen Euro an der geplanten Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Der etwa 90 Prozent der Areva-Anteile haltende französische Staat wird sich mit 300 Millionen Euro an der seit längerem geplanten Kapitalerhöhung beteiligen, die Areva wichtige Investitionen ermöglichen soll. Neben Kuwait waren auch Qatar und die japanische Mitsubishi Heavy Industries als mögliche ausländische Investoren im Gespräch gewesen.