Cancún (dpa) - Nachts um 3.31 Uhr hat Patricia Espinosa genug. «Die Einwände und Beschwerden werden zu den Akten genommen». Dann lässt sie den Hammer runtersausen. Klack. «Die Entscheidung ist angenommen.»

Das Klimapaket von Cancún mit Anstrengungen für weniger Treibhausgasemissionen, Milliardenhilfen für vom Untergang bedrohte Inselstaaten und der angestrebten Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad ist verabschiedet. Espinosa sieht sehr blass aus.

Minutenlang hatte sie erklärt, für die Widerständler aus Bolivien blieben alle Türen offen, aber ein Land dürfe nicht die Arbeit von Jahren und ein historisches Ergebnis torpedieren. Für Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) krönt Mexikos Außenministerin mit dieser sehr offensiven Auslegung der UN-Spielregeln eine beeindruckende Konferenzleitung.

Vergessen sind die Bilder des dänischen Ministerpräsidenten Lars Lokke Rasmussen, der völlig überfordert den Gipfel in Kopenhagen ins Chaos dirigierte. Allerdings wird hinter vorgehaltener Hand in Cancún auch gefragt, ob Espinosa sich das Übergehen des Widerstands auch getraut hätte, wenn der Querulant die USA gewesen wären.

Espinosas Gegenspieler in der dramatischen Schlussphase, als alles auf der Kippe steht, ist Pablo Solón. Der Bolivianer redet ganz ruhig, im Saal Ceiba des Hotelkomplexes Moon Palace ist es still. Schlecht behandelt worden sei er, sagt der Chef der bolivianischen Delegation. So habe ihn das Sicherheitspersonal nicht durchlassen wollen. Und Espinosa habe ihm das Wort nicht erteilt. Sein Haupteinwand aber: Die Vorschläge im Entwurf seien viel zu lasch, um die Erderwärmung zu bremsen. Und so schaltet er auf stur: «Wir sind Vertreter eines kleinen Landes, aber Vertreter eines Landes mit Prinzipien.»

Ein Staat gegen rund 190 andere, so geht es stundenlang. Aus der von vielen Delegierten als «Sternstunde des Multilateralismus» gelobten Konferenz wird ein Klimapoker mit ungewissem Ausgang. Gezielt wird Espinosa bejubelt, um Solón zu bedeuten, er sei völlig isoliert. Doch er erläutert wieder und wieder seelenruhig, warum er an diesem Abend seine Meinung nicht mehr zu ändern gedenke.

Umweltminister Röttgen wartet derweil darauf, ob Bolivien mit neuen Formulierungen im Klimapaket besänftigt werden kann. Vor ihm stehen leere Sandwichkartons, der Kaffee ist aus, alle würden gerne ins Bett. Röttgen hat gegen 2 Uhr eine Vorahnung. Notfalls wird die Konferenzleitung eingreifen, um Boliviens Lamento zu beenden. Als es so kommt, spricht Röttgen von einer fast historischen völkerrechtlichen Entscheidung Espinosas. Ein einzelnes Land dürfe so einen großen Klimafortschritt nicht blockieren, betont Röttgen.