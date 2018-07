Bergheim (dpa) - Nach einer Gasexplosion ist in Brühl bei Köln am Abend eine Doppelhaushälfte eingestürzt. Die Feuerwehr barg mindestens einen Verletzten, der mit dem Krankenwagen weggebracht wurde. Eine Hundestaffel sucht noch nach Vermissten. In dem Wohnhaus seien sechs Menschen gemeldet gewesen, teilte die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises mit. Es gibt inoffizielle Hinweise, dass vier oder fünf Mitglieder einer Familie unter den Trümmern begraben worden sein könnten.

