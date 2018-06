Washington (dpa) - Der Klimagipfel in Cancún endete nach furiosem Finale mit einem Durchbruch: Mehr als 190 Länder einigen sich auf ein Abkommen. Nach dem Klimagipfel at US-Präsident Barack Obama seinem mexikanischen Kollegen Felipe Calderon gratuliert. Mexiko habe bei der Konferenz exzellente Arbeit geleistet und es geschafft, mit dem verabschiedeten Klimaschutzpaket auf das historische Abkommen von Kopenhagen aufzubauen, sagte Obama in dem Telefonat. Das Gipfelergebnis habe den Kampf gegen den Klimawandel vorangebracht.

