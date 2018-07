Karlsruhe (dpa) - Die beiden erschossenen Bankräuber von Karlsruhe sind wahrscheinlich die lange gesuchten «Gentlemen-Räuber» gewesen. Sie seien aber noch nicht eindeutig identifiziert worden, so die Polizei. Die «Gentlemen-Räuber» hatten in den vergangenen 15 Jahren rund 20 Überfälle in Nordbaden und in der Südpfalz verübt. Den Spitznamen bekamen sie, weil sie sich nach einem der ersten Überfälle entschuldigt haben sollen. Bei der Schießerei in der Karlsruher Innenstadt wurde eine Polizistin schwer verletzt. Die beiden Bankräuber, ein Mann und eine Frau, starben im Schusswechsel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.