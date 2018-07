Greifswald (dpa) - In Greifswald gehen heute Atomkraftgegner aus ganz Deutschland auf die Straße: Sie protestieren gegen den Castor- Transport aus dem französischen Cadarache ins Zwischenlager beim Seebad Lubmin. Die Organisatoren erwarten 4000 Teilnehmer, darunter Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Erwin Sellering. Der Zug mit vier Castoren Atommüll soll Anfang nächster Woche in Südfrankreich starten. Am Donnerstag wird er im Zwischenlager bei Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern erwartet.

