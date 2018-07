Dortmund setzt Siegeszug fort: 2:0 gegen Bremen

Dortmund (dpa) - Der Siegeszug von Herbstmeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga geht weiter. Mit dem 2:0 (1:0) über Werder Bremen festigte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Samstagabend die Tabellenführung und stürmt weiter scheinbar unaufhaltsam Richtung Titel. Vor 80 720 Zuschauern im Signal Iduna Park sorgten Nuri Sahin (9. Minute) und Shinji Kagawa (70.) für den siebten BVB-Erfolg in Serie. Gewinnt Borussia Dortmund auch das letzte Spiel vor der Winterpause am kommenden Wochenende in Frankfurt, wäre die beste Hinrunde in der Liga-Historie perfekt.

Bayern München: Schweinsteiger verlängert bis 2016

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis zum Juni 2016 verlängert. Das erklärte der 26-Jährige am Samstag nach dem 3:0-Sieg des deutschen Rekordmeisters in der Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli. Dies teilte er den Bayern-Fans über das Stadionmikrofon in der Allianz Arena mit. Schweinsteiger ist bereits seit 1998 im Club und reifte aus der eigenen Jugend zum Weltstar. Sein Kontrakt lief noch bis 2012. Er stand dem Vernehmen nach auch bei europäischen Topclubs in Spanien, England und Italien auf der Wunschliste.

Manchester City auf Rang zwei - 3:1 bei West Ham

London (dpa) - Jerome Boateng und Manchester City haben sich mit einem 3:1-Sieg beim Tabellenletzten West Ham United auf den zweiten Rang in Englands Premier League vorgeschoben. Die Elf des deutschen Nationalverteidigers liegt nun nach Punkten gleichauf mit Tabellenführer FC Arsenal (beide 32), der am Montag im Spitzenspiel auf den Dritten Manchester United (31) trifft. Titelverteidiger FC Chelsea (30) auf Rang vier greift am Sonntag gegen Tottenham Hotspur ins Geschehen ein. Stoke City mit Innenverteidiger Robert Huth unterlag am 17. Spieltag Liga-Neuling FC Blackpool mit 0:1.

Späte Ehre: Olympia-Bronze für Schweizer Springreiter