Nottwil (dpa) - Der Schweizer Arzt des schwer verletzten Wettkandidaten Samuel Koch hält sich bei einer Prognose über die Heilungschancen des 23-Jährigen zurück.

«Entscheidend sind die ersten beiden Wochen nach dem Unfall», sagte Hans Georg Koch, Oberarzt am Paraplegiker-Zentrum in Nottwil, der Zeitung «Blick». Die Ärzte der Schweizer Klinik sähen «Möglichkeiten einer positiven Entwicklung» und hätten «zaghafte Hoffnung», dass die Lähmungserscheinungen und Gefühlsstörungen zurückgehen, heißt es in dem Bericht.

Nach Einschätzung von Koch war der Helm, den der 23-Jährige bei dem Unfall in der ZDF-Show «Wetten, dass..?» trug, «völlig zwecklos». Besser geschützt hätte ihn ein Helm, wie ihn Formel-1-Piloten tragen. Bei diesem System wird bei einem Sturz auf den Kopf ein Teil der Energie auf die Schultern statt auf die Wirbelsäule gelenkt. Samuel Koch war vor einer Woche schwer gestürzt, als er versuchte mit Sprungstelzen an den Füßen über fahrende Autos zu springen.