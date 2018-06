Paris (dpa) - Aschfahle Haut, eingefallene Wangen und eine von unzähligen Schönheitsoperationen entstellte Nase: Das Gesicht von Michael Jackson, das durch seine Maskenhaftigkeit erschreckte. Das ist ein Bild, das vom King of Pop eineinhalb Jahre nach seinem Tod in Erinnerung geblieben ist.

Nun werden in Paris kunstvoll inszenierte Fotos, Kontaktbögen und Abzüge versteigert, die eine Pop-Ikone zeigen, die es mit jedem Top-Mannequin aufnehmen könnte: schön, sexy und anmutig.

Die Aufnahmen, die am 13. Dezember verkauft werden, sind Ende Juli 1999 entstanden. Der Fotograf: Arno Bani, damals 23 Jahre alt und weitgehend unbekannt. Jackson hätte den Fotoauftrag für das Plattencover von «Invincible» den Größten der Welt anvertrauen können, doch der Pop-König wollte einen jungen Fotografen. Einen, der es noch nicht gewohnt sei, mit Stars zusammenzuarbeiten und noch nicht vom System korrumpiert sei, wie Jackson erklärt haben soll. Versteigert werden vier riesige Fotos, 55 Abzüge und 31 Kontaktbögen.

Bei dem Fotoshooting, das in Paris unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stattfand, sind einzigartige Porträts entstanden: Jackson als ägyptischer Pharao eingehüllt in ein goldbesticktes Cape; als Beau ganz melancholisch und ganz in Schwarz vor rotem Vorhang; als Künstler im strassbesetzten Anzug und als eine Art «Peter Pan» mit einem aufgeschminkten blauen Auge.

Bani hat Jackson vor der Kamera verwandelt und ihm einen neuen Look verschafft: kurze Haare, leicht gebräunt und schön. Jackson war von den Bildern anscheinend begeistert. «Er hat jedes Mal "Oh yeah, yeah" gesagt und dabei in die Hände geklatscht», sagte der Fotograf. Auch Jacksons Sohn fand seinen Vater toll. «Daddy you look great» soll Prince Michael gesagt haben, der in Paris bei dem Fotoshooting dabei war.

Interessant sind auch die Abzüge und Kontaktbögen. Sie zeigen einen entspannten, in sich ruhenden Star, der an den Posen - mal cool auf einem Barhocker, dann als schüchtern wirkender Mime - Spaß zu haben scheint. Die Bilder, die ihm besonders gut gefallen haben, hat er eingekreist, auf anderen wiederum hat er die Stellen markiert, an denen sein Gesicht noch bearbeitet werden sollte.

Als «Invincible» 2001 erschien, illustrierte allerdings keines der Fotos das Cover. In dem Vertrag hatte sich der Fotograf verpflichtet, die Bildrechte für zehn Jahre an die Plattenfirma Sony abzutreten. Nun werden die Originalabzüge der Fotos bei dem Pariser Auktionshaus Pierre Bergé & Associés im eleganten Hôtel Salomon de Rothschild versteigert. Die vier Porträts beginnen bei je 1000 Euro, die Abzüge und Kontaktbögen bei 500 Euro.