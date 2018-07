Madoff-Sohn nimmt sich zum Jahrestag des Skandals das Leben

New York/Berlin (dpa) - Der ältere Sohn des Milliardenbetrügers Bernard Madoff hat Selbstmord begangen. Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Hochkochen des Skandals nahm sich Mark Madoff das Leben. Er wurde am Samstag erhängt in seiner New Yorker Wohnung aufgefunden, wie die Polizei bestätigte. «Es ist eine schreckliche und unnötige Tragödie», hieß es in einer Erklärung der Anwälte der Madoff-Söhne. Bernard Madoff hatte seinen beiden Söhnen den Wirtschaftsbetrug Ende 2008 offenbart und war auf deren Hinweis hin festgenommen worden. Madoff war im Juni 2009 zu 150 Jahren Haft verurteilt worden.

Bundesregierung will in EU «Hand auf eigener Kasse» behalten

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung ist fest entschlossen, im Kampf gegen die Euro-Schuldenkrise nicht zum Zahlmeister der Partnerländer zu werden. Außenminister Guido Westerwelle (FDP) nannte in einem am Samstag vorab veröffentlichten Gespräch mit der «Wirtschaftswoche» zwei Ziele als Marschroute der deutschen Europapolitik: «Wir müssen Europa und den Euro schützen. Und wir müssen sicherstellen, dass wir Deutschen die Hand auf unserer eigenen Kasse behalten.» Es müsse daher sichergestellt werden, dass nicht gegen Deutschland entschieden werden könne. Beim EU-Gipfel in der kommenden Woche in Brüssel wird die derzeitige Euro-Krise erneut Thema sein.

Weihnachtsgeschäft nimmt Fahrt auf

Berlin (dpa) - Das Weihnachtsgeschäft hat am dritten Adventswochenende wieder Fahrt aufgenommen. Nachdem Schnee und Eis die Kauflaune unter der Woche gebremst hätten, seien die Kunden am Samstag wieder in die Geschäft geströmt, teilte der Branchenverband HDE am Sonntag mit. In der Summe sei die Woche vor dem dritten Advent damit deutlich besser gelaufen als im vergangenen Jahr. Im Vergleich zum Weihnachtsgeschäft 2009 rechne man daher weiter mit einem Umsatzplus von 2,5 Prozent, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Dabei baut er vor allem auf die verbliebenen zwei Wochen bis zur Bescherung. «Jetzt beginnt der Endspurt im Weihnachtsgeschäft.»

OPEC belässt Förderquoten unverändert