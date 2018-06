Stockholm (dpa) - In Schweden laufen die Ermittlungen nach dem Anschlag in Stockholm auf Hochtouren. Im Moment deutet alles auf einen Einzeltäter hin. Eine vor der Tat gesendete E-Mail spricht nach Ansicht von Experten gegen eine Verbindung zum Terrornetzwerk Al- Kaida. Der Mann hatte sich gestern nahe einer Haupteinkaufsstraße in die Luft gesprengt. Vorher hatte er eine Autobombe gezündet. Wie durch ein Wunder wurden nur zwei Menschen verletzt. Deutschland sieht bislang keinen Grund die Sicherheitsvorkehrungen weiter zu verschärfen.

